首都大学野球の春季１部リーグ戦がジャイアンツタウンスタジアムで開幕すると、首都大学野球連盟が１日、発表した。４月５日に日体大―武蔵大、帝京大―東海大、筑波大―城西大の３試合が行われ、６日も同じ顔合わせで対戦する。