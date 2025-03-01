県内は1日、春めいた陽気に包まれ、気温がぐんぐん上昇しました。山形市では最高気温が15度近くに達し各地で今年一番の暖かさとなりました。気象庁によりますと、各地の最高気温は山形14・8度、鶴岡14・5度、酒田13.4度など3月下旬から4月中旬並の暖かさとなり、県内22の観測地点全てで、今年最高を記録しました。こうした中、JR山形駅前ではコートを手に抱えて歩く人の姿が見られました。県内は2日も平年に比べ気温が高くな