【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■気温マイナス7度のなか、池に張った天然氷でカーリングのストーンを手作り！ 3月2日の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』は、全国津々浦々にあるご当地名物のスゴさを伝える『DASH!!ご当地PR課』をオンエア。 城島茂（TOKIO）、横山裕（SUPER EIGHT）、草間リチャード敬太（Aぇ! group）が、日本一寒い町・北海道陸別町の魅力を巨大カーリングでPRする。 ■「