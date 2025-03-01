デジタル文具などを手がけるキングジム（東京都）は、タイマー兼電波時計「ザラージ タイマークロック」シリーズから、リモコン操作が可能になった「ザラージ リモコン付きダブルタイマークロック DTC-002」を2025年2月27日に発売する。時刻＆日付、時刻＆タイマー、タイマー＆タイマーの3モード本機は約355×222ミリの大型液晶を搭載し、教室や会議室など広い場所での使用に適しており、リモコン操作で高い位置に設置していても手