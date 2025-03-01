¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀÐÅÄË¨°Í¤¬¡¢ºòÇ¯12·î29Æü¤È30Æü¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÆ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È105¡×¤Ë»²²Ã¡£¶¶ËÜÍª»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ø2.5¼¡¸µ¤ÎÍ¶ÏÇ¡Ù(°Ê²¼¡¢¡Ø¤Ë¤´¥ê¥ê¡Ù)¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ê¥ê¥¨¥ë¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥ê¥ê¥¨¥ë¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤¿ÀÐÅÄË¨°Í»£±Æ:¤´¤¤¡û¥³¥¹¥×¥ì¤¹¤ë¤Ê¤é¥ê¥ê¥¨¥ë¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¸½ºß¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥â¥Ç¥ë¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÅÄ¡£