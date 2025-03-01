スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第3話「日本のドン！ 私が総理！」が2日に放送される。【動画】【ゴジュウジャー】第3話「日本のドン！ 私が総理！」予告アルバイト中に“うさん臭くていけ好かない桃の匂い”が気になって仕方がない吠（冬野心央）。吠がその匂いの元を追うと、大勢の人に演説している総理大臣・熱海常夏（七瀬公）にたどり着いた。実は常夏