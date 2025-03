橘ケンチ 地域共生及び社会貢献活動を継続的に行っている株式会社 LDH JAPAN所属で同社のSocial Innovation Officerを務める橘ケンチ(EXILE/EXILE THE SECOND)が1日、地域活性化連携協定の締結先である福井市において EXILE OFFICIAL FAN CLUB EVENT 『橘ケンチ Social Innovation Fan Meeting In FUKUI CITY』を開催した。【写真】橘ケンチ『Social Innovation Fan Meeting』の模様この日、橘ケンチ出演による