ÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¡Ê52¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¾®³ØÀ¸¤«¤éÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦ÂçÊª½÷Í¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï½÷Í¥¤Î¸¶ÅÄÃÎÀ¤¡£ÈÖÁÈMC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¸¶ÅÄ¤òÎÉ¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÃ«¸¶¤ò¼èºà¤·¤¿¡£ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤³¤Î¶È³¦¤Çµï¤Æ¤ë¤«¤é¤ä¤±¤É¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤ª¤ó¤Î¤è¤Í¡£¤â¤¦ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¤â¡¢¤³¤ó¤ÊÇ®¤¤¥Õ¥¡¥ó¡£¡È¾®³Ø¹»¤Î»þ¤«¤é¹¥¤­¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£²¶¤ËÀâÆÀ¤¹¤ë¤ï¤±¤è¡¢¡È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â