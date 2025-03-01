納骨堂の礼拝室で、父清志さんが好きだったコーヒーを供え手を合わせる仮谷実さん＝1日午前、東京都内1995年にオウム真理教幹部に拉致され死亡した目黒公証役場事務長仮谷清志さん＝当時（68）＝の命日となる1日、長男実さん（65）ら遺族が、東京都内の納骨堂を訪れた。実さんは父の遺影と戒名が表示される礼拝室で、好きだったコーヒーを供えて手を合わせ「これからも見守っていて」と祈りをささげた。千葉県船橋市にあった家