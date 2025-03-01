俳優の福原遥（26）が、3月1日、国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER」（マイナビ TGC 2025 S/S）に登場。「美人すぎる」「肌が本当に綺麗」と、その美貌が注目を集めた。【映像】「肌が本当に綺麗」注目を集めた福原遥の艶肌「The SHEL'TTER TOKYO」のステージに登場した福原は、ダメージデニムにレース素材のトップス、黒のジャケットという大人っぽい