【モデルプレス＝2025/03/01】歌舞伎俳優の市川團十郎、Lil かんさいの嶋崎斗亜（※「崎」は正式には「たつさき」）が1日、都内で開催されたJAPAN THEATER『SEIMEI』初日前会見に出席。嶋崎が、観客からの掛け声について話す場面があった。【写真】関西ジュニア・Lil かんさいら、煌びやかに踊る◆嶋崎斗亜、新鮮な掛け声に歓喜本作は、世界に誇る日本のクリエイターが集結し、安倍晴明の世界を新しいエンターテインメントとして舞