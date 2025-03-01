中日３―０ＤｅＮＡ（オープン戦＝１日）――中日の新外国人・マラーが４回を２安打無失点と好投した。２メートル０１の長身から投げ下ろす直球は最速１５４キロを計測し、球威は十分だった。制球良くカウントを優位に進める場面が多く、梶原は直球で２打席連続の見逃し三振に仕留めた。米国出身の左腕は「リズムも良かった。この結果をシーズンでも続けていきたい」と話した。