福岡管区気象台によると、1日午後7時現在、福岡県地方は福岡市中央区で最高気温が4月下旬並みの22.3℃まで上がるなど季節外れの暖かさとなった。最も高かったのは朝倉市の23.5℃で県内14観測地点中12地点で今年最高を記録した。