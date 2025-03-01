将棋の第50期棋王戦コナミグループ杯5番勝負の第3局を前に、検分する藤井聡太棋王（左）と増田康宏八段＝1日午後、新潟市の新潟グランドホテル将棋の藤井聡太棋王（22）＝竜王・名人・王位・王座・王将・棋聖との七冠＝に増田康宏八段（27）が挑む第50期棋王戦コナミグループ杯（共同通信社主催、協賛社・大塚製薬）5番勝負の第3局は、2日午前9時から新潟市の新潟グランドホテルで指される。開幕から2連勝の藤井棋王が本局に勝っ