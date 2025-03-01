男子ハーフパイプで決勝に進んだ平野流佳＝高鷲スノーパークスノーボードの全日本選手権ハーフパイプ第1日は1日、岐阜県郡上市の高鷲スノーパークで予選が行われ、男子はワールドカップ（W杯）で3季連続種目別覇者の平野流佳（INPEX）や2大会連続冬季五輪代表の戸塚優斗（ヨネックス）、山田琉聖（チームJWSC）らが上位12人で争う2日の決勝に進んだ。女子は北京五輪銅メダルの冨田せな（宇佐美SC）や小野光希（バートン）、工