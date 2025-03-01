【J2第3節】(藤枝サ)藤枝 2-1(前半1-1)秋田<得点者>[藤]浅倉廉(45分+2)、前田翔茉(88分)[秋]小松蓮(27分)<警告>[藤]ディアマンカ・センゴール・チェク(90分+4)[秋]井上竜太(45分+4)観衆:3,146人主審:中井敏博└集団食中毒に見舞われた藤枝が今季初白星! 秋田は小松蓮3戦4発もリード守れず連勝ストップ