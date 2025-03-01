【J1第4節】(カシマ)鹿島 2-0(前半0-0)FC東京<得点者>[鹿]鈴木優磨(74分)、師岡柊生(90分+1)<警告>[鹿]小池龍太(90分+7)[F]小泉慶(65分)、岡哲平(90分)、山下敬大(90分+2)観衆:21,421人主審:荒木友輔├鹿島がJ1最長記録タイのホーム25試合負けなしで3連勝!! 敗れたFC東京は15歳MF北原槙がJ1最年少デビュー└FC東京の中学3年生MF北原槙がJ1最年少デビュー!! 15歳7か月22日で元日本代表FW森本貴幸の記録更新