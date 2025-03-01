[3.1 J1第4節 鹿島 - FC東京 カシマ]2009年7月7日生まれのMF北原槙が1日、FC東京でJ1リーグ第4節の鹿島アントラーズ戦に後半38分から出場した。15歳7か月22日でのJ1デビューは、2004年3月13日に当時東京ヴェルディ所属の元日本代表FW森本貴幸氏がジュビロ磐田戦で記録した15歳10か月6日での出場を更新するJ1最年少記録となった。北原は4月からの新高校1年生で、2024年度は中学年代のFC東京U-15むさしに所属しながら高校年代のF