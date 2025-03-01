【J3第3節】(長良川)岐阜 2-1(前半0-1)北九州<得点者>[岐]外山凌(50分)、西谷亮(58分)[北]坂本翔(17分)<警告>[岐]佐々木快(28分)[北]高柳郁弥(52分)観衆:3,270人主審:佐々木慎哉