【J2第3節】(駅スタ)鳥栖 1-4(前半0-3)今治<得点者>[鳥]ヴィキンタス・スリヴカ(77分)[今]ウェズレイ・タンキ2(22分、45分+3)、マルクス・ヴィニシウス(35分)、弓場堅真(83分)観衆:6,158人主審:大橋侑祐└今治がJ2初勝利!! 降格組・鳥栖はホームで4失点喫して開幕3連敗