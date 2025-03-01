[3.1 J2第3節 千葉 3-2 山形 フクアリ]J2第3節が1日に行われ、ジェフユナイテッド千葉はホームでモンテディオ山形に3-2で競り勝った。開幕2連勝の千葉と2連敗の山形が顔を合わせた一戦。立ち上がりに攻撃のペースをつかんだ山形が前半13分に先制した。MF田中渉の縦パスを受けたFWディサロ燦シルヴァーノがDFを背負いながら前方へ流し、ボールを引き取ったFW國分伸太郎がペナルティエリア中央から右足でゴール左に決めた。