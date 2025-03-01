ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間3月1日）、米アリゾナ州グレンデールでのエンゼルス戦に「1番DH」で先発出場。オープン戦初打席で菊池雄星投手と対戦し、左翼スタンドへ本塁打を放った。この日は3打席に立ち、3打数1安打。主砲の復帰戦を見守ったデーブ・ロバーツ監督は試合後、メディアの取材で喜びを語った。 ■ロバーツ監督「本当に特別だった」 大谷は昨季オフに左肩を手術。