歌舞伎俳優の市川團十郎、関西ジュニアのグループ「Ｌｉｌかんさい」の嶋粼斗亜が１日、東京・新宿のＴＨＥＡＴＥＲＭＩＬＡＮＯ―Ｚａで「ＪＡＰＡＮＴＨＥＡＴＥＲ『ＳＥＩＭＥＩ』」の公開稽古を行った。脚本の今井豊茂氏、演出・広井王子氏、楽曲のＳＵＧＩＺＯ、邦楽作曲の今藤長龍郎氏、神楽振り付けのケント・モリ氏、歌舞伎音楽の田中傳次郎ら、世界に誇る日本のクリエイターが集結し、陰陽師・安倍晴明の世