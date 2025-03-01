人気司会者・みのもんたさん（本名・御法川法男＝みのりかわ・のりお）さん（享年８０）の訃報を受けて芸能界から追悼の声が続々と寄せられた。俳優の中野英雄は訃報直後に自身のインスタグラムを更新。みのさんの生前の笑顔の写真を貼り付けると「みのさん番組でも夜の街でも会う時はいつも優しくして頂き有難う御座いましたゆっくり休まれて下さいご冥福をお祈り致します」と追悼した。サソリ芸で知られるお笑い集団
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