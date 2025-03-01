「明治安田Ｊ１、鹿島２−０ＦＣ東京」（１日、カシマスタジアム）ＦＣ東京のＭＦ北原慎が、後半３８分に途中出場。１５歳７カ月２２日でＪ１史上最年少出場記録を更新した。森本貴幸が２００４年に記録した１５歳１０カ月６日を２１年ぶりに更新した。久保建英の１６歳５カ月２２日のクラブ記録も大幅に塗り替えた。後半２９分に先制点を奪われたＦＣ東京は、９分後に北原らを投入して反撃を狙ったが、逆に同４６分に失点