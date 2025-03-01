１９日に行われる必勝祈願のイメージ（球団提供）横浜ＤｅＮＡは１日、今季開幕前の１９日に本拠地横浜スタジアムで必勝祈願を行うと発表した。ファンは無料で参加できる。午後１時に始まる祈願の前には、昨季の日本一を記念して製作したチャンピオンリングの贈呈式を実施する。三浦大輔監督が受け取ったリングは、イベント終了後に「ＢＡＹＳＴＯＲＥＨＯＭＥ」で展示予定。その後、２時開始予定のチーム練習も見学できる