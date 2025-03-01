◆バレーボール▽大同生命ＳＶリーグ男子第１７節第１日サントリー３―０長野（１日、長野・ＡＮＣアリーナ）リーグ３位のサントリーが同８位の長野と敵地で今季初対戦し、セットカウント３―０で下し、２３勝目（８敗）を飾った。サントリーは昨夏のパリ五輪の高橋藍（らん）、ムセルスキー、デアルマス・アラインら攻撃の軸が躍動し、超満員の長野でストレート勝ち。試合後に藍がＰＯＭ（プレイヤー・オブ・ザ・マッ