米サンフランシスコで「ミャクミャク」とハイタッチする男児＝2月28日（共同）【サンフランシスコ共同】米西部サンフランシスコの日系人街ジャパンタウンのショッピングモールで2月28日、大阪・関西万博をPRするブースが設置された。万博の公式キャラクター「ミャクミャク」も登場し、来場者と記念撮影した。モールには和食レストランや日本文化に関連する商店が多く入り、日本に関心がある人に万博について広く知らせる。ミャ