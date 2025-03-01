Nikunj Ohri[ニューデリー ２８日 ロイター] - インド政府が２８日発表した１０─１２月期国内総生産（ＧＤＰ）は前年比６．２％増となり、前四半期（５．６％増）から伸びが加速した。政府支出と個人消費の増加が寄与した。ロイターがまとめたアナリスト予想は６．３％増、インド準備銀行（中銀）の予測は６．８％増だった。 好調な農村部経済もＧＤＰを押し上げたが、製造業は依然低迷しており、ＧＤＰの伸びはコロナ禍後に