1日の阪神11R・仁川S（ダート2000メートル）は、武豊が騎乗した9番人気ルクスフロンティア（牡5＝松永幹）が制した。道中はインの先団を追走。直線半ばで力強く抜け出すと、そのままトップを譲らなかった。単勝3100円は武豊史上6位の高配当で、3連単65万9160円を演出。「うまくいきましたね。枠（1番）も良かった。こういう競馬（好位の内め）が出来たのも大きい。馬も段々、良くなっているよ」と振り返った。▼武豊の単勝