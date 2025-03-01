キャスターみのもんた（本名・御法川法男＝みのりかわ・のりお）さんが1日、死去したことが分かった。80歳。歌手のダイアモンド☆ユカイが1日、X（旧ツイッター）を更新し、追悼した。ユカイは「セイヤング良く聴いていました。ケンミンショーに何度か出演した時にはお会いする事もできてパワーを頂きました。感謝。ご冥福をお祈り致します」とつづり、追悼した。