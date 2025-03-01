【J1第4節】(日産ス)横浜FM 1-1(前半1-0)湘南<得点者>[横]オウンゴール(38分)[湘]石井久継(55分)<警告>[湘]鈴木雄斗(16分)、藤井智也(52分)観衆:25,561人主審:今村義朗└U-20日本代表帰りのFW石井久継が同点弾!! ドロー決着で湘南の連勝は3でストップ、横浜FMは開幕4戦未勝利に