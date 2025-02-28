2025Ç¯1·î17Æü¤ÎÉõÀÚ¤ê¤«¤é¡¢º£¤Ê¤ªÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬·à¾ì¤Ø¤ÈÂ­¤ò±¿¤Ö¡Ø·à¾ìÈÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤²õ¤ì¤¿¥»¥«¥¤¤È²Î¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¯¡Ù¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¥×¥í¥»¥«¡Ù¡Ë¡£ËÜºî¤Ï¸½ºß¤Î¥Ü¥«¥í¥·ー¥ó¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò²¼ÃÏ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤ÎÊª¸ì¤òÅ¸³«¡£À©ºî·èÄê¤Î°ìÊó¤«¤éº£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ