吉原弁財天（写真： Masa / PIXTA）今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は狂歌本ブームの裏側を解説します。著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。江戸でブームになった狂歌本蔦屋重三郎は、絵師・北尾重政の人脈を生かし、黄表紙出版を推進していきました。その重三郎が、新たに目を付けたのが、狂歌本の出版です。そもそも、狂