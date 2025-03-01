Image: Amazon 一狩り、一狩り！いやー、ついに出ましたねモンハン新作『モンスターハンターワイルズ』。みなさんプレイ環境は整っていますか？ もしまだならPS5が狙ったように安くなっているので、狩り時かなと！ PlayStation 5 デジタル・エディション(CFI-2000B01) 65,980円 Amazonで見るPR ディスクドライブなしのデジタルエディションが10％OFFで6万59