公明党の斉藤代表は、2025年7月の参院選について「事実上の政権選択選挙になる」との認識を示した。斉藤氏は1日午前、党幹部と全国の代表者が集まる会合で夏の参院選について「少数与党の現在、来る参院選で過半数を割るようなことがあれば政権交代に直結する事実上の政権選択選挙だ」との認識を示した。前日の2月28日、自民党と公明党は、両党の選対委員長間で参院選に向け与党で過半数の議席獲得を目指して選挙協力を進める基本