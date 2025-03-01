日本統治下の朝鮮半島で1919年に起きた「3・1独立運動」を記念する式典が韓国で1日に開かれ、弾劾（だんがい）訴追された尹錫悦（ユンソンニョル）大統領の権限を代行する崔相穆（チェサンモク）経済副首相兼企画財政相が演説した。崔氏は日韓国交正常化から60年となる今年、「両国がともに過去の傷を癒やしながら、韓日関係の新章を開いていくことを期待する」と訴えた。ソウルで2025年3月1日、大統領の権限を代行する崔相穆・