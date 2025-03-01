「ムサシノ輪舞曲」（C）テレビ朝日 高梨臨が、４月19日よる11時からスタートする2025年４月期オシドラサタデー『ムサシノ輪舞曲』（テレビ朝日系）に出演。Ａぇ! group・正門良規演じる主人公・龍平が長年片思いする、10歳年上のお隣のお姉さん・武蔵原環を演じる。2025年４月期のオシドラサタデー枠で、Ａぇ! group・正門良規が連続ドラマ初主演にして、恋愛ドラマに初挑戦。『フィール・ヤング』で連載中の河内