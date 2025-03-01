◇2軍教育リーグ阪神―広島（2025年3月1日SGL）阪神の2軍新本拠地「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」のオープニングゲームで、球場最初の安打をDeNA戦を戦力外となり、阪神に移籍した楠本が記録した。「2番・DH」でスタメン出場すると、初回1死から広島・杉田の145キロ直球を中前に弾き返して初安打。スタンドから大きな拍手を受けた。また2回2死一塁から右前打で出塁していた井上がSGL初盗塁に成功。走力アップをアピールし