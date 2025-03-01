プロ野球・中日は2月28日、球団の公式YouTubeを更新。ルーキーたちの本拠地初練習の様子を公開しました。沖縄でのキャンプを終え、本拠地・バンテリンドームに帰ってきた選手たち。球場のビジョンには「Welcome to VANTELIN DOME NAGOYA」という言葉が映し出され、選手たちはグラウンドやブルペンなどさまざまな場所で汗を流しました。ドラフト2位ルーキー・吉田聖弥投手は、バンテリンドームにこれまで観戦などでも訪れたことがな