ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（52）が2月28日（日本時間3月1日）、大谷翔平投手（30）への“仕返し”に成功した。球団の公式インスタグラムがこの日のエンゼルス戦後に動画を公開。本塁打を放つ活躍を見せた大谷がオープン戦初出場を終えて愛車のドアを開けると大量のカラーボールがあふれ出た。窓には大笑いするロバーツ監督の写真が貼り付けられており、してやられた大谷は苦笑いを浮かべるしかなかった。大谷は愛車