キャスターみのもんた（本名御法川法男）さんが1日、死去したことが分かった。80歳。◆みのもんた本名御法川法男（みのりかわ・のりお）。1944年（昭19）8月22日、東京都生まれ。立大卒。67年文化放送に入社し、「セイ！ヤング」初代パーソナリティーを担当。79年退社し、日本テレビ「午後は○○おもいッきりテレビ」、TBS「朝ズバッ！」など数々の番組を司会。05年、NHK紅白歌合戦で司会。芸名は文化放送時代、「本名が難解すぎ