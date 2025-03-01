今季はブカヨ・サカとカイ・ハフェルツの負傷もあって後半戦で失速してしまっているアーセナル。直近のプレミアリーグ2試合では勝ち点を落としており、首位リヴァプールとの勝ち点差は13ポイントにまで広がってしまった。そんなアーセナルだが、来季は今季のような失速を避けるために、夏の移籍市場で大型補強を計画しており、CF、左WG、中盤、左SB、GKが補強ポジションに挙げられている。『Team Talk』によると、左SBの獲得候補と