アストン・ヴィラは新たなFW獲得に向けて動いている。『Caught Offside』によると、アストン・ヴィラは今夏の移籍市場でポルトに所属する20歳のU-21スペイン代表FWサム・オモロディオンを獲得するため、4200万ポンドのオファーを準備しているという。グラナダの下部組織出身であるオモロディオンは今夏の移籍市場でアトレティコ・マドリードからポルトに完全移籍。デビューシーズンとなった今季はリーグ戦は19試合で13ゴール3アシ