3月からLeminoで配信開始となる中国ドラマを一挙にご紹介！『臆病者』【日本初独占配信】2025年3月5日（水）配信開始| 毎週水曜日0:00 3話ずつ最新話更新©Shanghai Linmon Pictures Co., Ltd.3つの時間軸が交錯しながら展開する人間ドラマ。原題胆小鬼（英題：Nobody Knows）話数全16話製作年2022年監督チャン・シャオポーキャストオウ・ハオ、ワン・イエンフイ、ワン・ユーウェン、ジョウ・イーラン、ホウ・ウェンユエンほか