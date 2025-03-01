お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニア（50）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。昨年、3年越しで納車された“イタリア旧車”と歴史ある建物とのショットを公開した。【写真】雰囲気良すぎる…千原ジュニア、3年越し納車の“イタリア旧車”×歴史的建造物ジュニアは、自身の書籍『物語る』刊行記念会見に出席。会場である出版元の講談社に『FIAT600 ムルティプラ』で向かった様子として、「講談社とムルティプラ」と題