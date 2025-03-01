俳優の赤楚衛二（31）、上白石萌歌（25）が1日、都内で行われた映画「366日」（新城毅彦監督）の大ヒット＆バースデー記念スペシャル舞台挨拶に登壇した。この記事の写真を見る今作は、HYの代表曲「366日」をモチーフにしたオリジナル純愛ラブストーリーで、沖縄と東京を舞台に、20年の時を超えた、切なすぎる恋が描かれる。赤楚は主人公・真喜屋湊を、上白石は湊と高校時代に出会い、運命的な恋に落ちるヒロインの玉城美海を演じ