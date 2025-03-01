埼玉県越谷市の病院で、レントゲン検査をしていた患者の胸などをスマホで撮影したとして放射線技師の男が逮捕されました。逮捕されたのは越谷市立病院の放射線技師・日高真道容疑者です。警察によりますと日高容疑者は先月27日、勤務する越谷市立病院で胸ポケットに入れたスマホでレントゲン検査中の20代の女性の胸などを撮影した疑いが持たれています。検査中に日高容疑者の胸ポケットにスマホがあることを不審に思った女性が録画