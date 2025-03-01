ソフトバンクの上沢直之投手が初回にいきなり満塁ホームランを浴びました。立ち上がり、2本のヒットと四球でノーアウト満塁とし、4番のセデーニョ選手と対戦。2ボール1ストライクからの4球目、変化球を右中間スタンドへ運ばれて、グランドスラムを許しました。続く2回は、2本の内野安打を含め3本のヒットを許し、2アウト満塁のピンチを背負った上沢投手。5番の渡部聖弥選手に死球を与え押し出しで追加点を許すと、続く外崎修汰選手