厚生年金保険料の上限見直し法案が、2025年の通常国会に提出される見込みです。一部のメディアは「賞与を除く年収798万円以上の会社員の厚生年金保険料が増える」と報道しています。 本記事では、今回の上限見直し案と、「賞与を除く年収798万円」の立ち所、ポジションについて紹介します。 そもそも厚生年金保険料はどう決まる？ 会社員は、自分の厚生年金保険料を会社と折半し、本人負担分を月給・賞与からの天引